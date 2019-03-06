На фоне выборов Россия пытается психологически давить на военных ВСУ - Муженко
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Российская Федерация накануне выборов в Украине прибегает к комплексу специальных операций для подрыва оборонного потенциала Украины, в частности пытается повлиять на личный состав в информационном пространстве. Об этом заявил начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал армии Украины Виктор Муженко во время ежегодной встречи с представителями военно-дипломатического корпуса, аккредитованного в Украине, передает корреспондент УНН.
"Период так называемой "предвыборной турбулентности", в который вошла Украина, используется Российской Федерацией для проведения комплекса специальных операций для подрыва оборонного потенциала Украины", - сказал Муженко.
"Мы отслеживаем значительную активизацию противника в информационном пространстве, где путем серии информационных и психологических операций он пытается повлиять на личный состав. Параллельно с этим мы не исключаем возможности проведения отдельных актов прямого действия в форме диверсий и саботажа вблизи передовой и даже в глубоком тылу", - добавил начальник Генштаба.
По его словам, "нами принимаются меры по недопущению подобных сценариев".
В то же время, генерал заявил, что Вооруженные силы рассчитывают на профессионализм отечественных спецслужб, Национальной полиции, а также на патриотизм и бдительность украинских граждан.
Ранее представитель Президента в Верховной Раде Ирина Луценко сообщала, что, по данным украинской разведки, Россия планирует потратить на мероприятия по вмешательству в выборы в Украине 300 млн долларов.