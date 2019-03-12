У СБУ розповіли про завдання “Сапфіру”
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Створений головним управлінням генерального штабу Збройних сил РФ у місті Луганськ спеціальний інформаційний підрозділ з кодовою назвою “Сапфір” готував та розміщував неправдиві дані для підбурення діючих та колишніх українських військовослужбовців до проведення силових протестних акцій та розпалювання міжконфесійної ворожнечі. Про це під час брифінгу у Києві заявив начальник військової контррозвідки СБУ Сергій Левченко, передає кореспондент УНН.
“Для підбурення діючих та колишніх українських військовослужбовців до проведення силових протестних акцій групою „Сапфір“ за завданням російського куратора готувались та розміщувались неправдиві дані”, — сказав Левченко.
Зокрема, за його словами, група розміщувала дані про нібито затримання представниками незаконних збройних формувань так званої “ЛНР” українських військових та негативне ставлення останніх до командування збройних сил України.
“Тим самим служби Російської Федерації намагались підбурювати інших українських військових до можливих протестних силових акцій... До того ж, одним з основних завдань групи було розпалювання міжконфесійної ворожнечі, зокрема ними систематично поширювались матеріали для формування громадської думки про неможливість надання Україні Томосу про Автокефалію”, - додав він.
Нагадаємо, Служба безпеки України зафіксувала зростання активності створеної російським генштабом розвідувальної групи "Сапфір" напередодні виборів президента України.