В СБУ рассказали о задачах "Сапфира"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Созданный главным управлением Генерального штаба Вооруженных сил РФ в городе Луганск специального информационного подразделения с кодовым названием "Сапфир" готовил и размещал ложные данные для стравливания действующих и бывших украинских военнослужащих к проведению силовых акций протеста и разжигания межконфессиональной вражды. Об этом во время брифинга в Киеве заявил начальник военной контрразведки СБУ Сергей Левченко, передает корреспондент УНН.
"Для подстрекания действующих и бывших украинских военнослужащих к проведению силовых протестных акций группой "Сапфир" по заданию российского куратора готовились и размещались ложные данные", - сказал Левченко.
В частности, по его словам, группа размещала сведения о якобы задержании представителями незаконных вооруженных формирований так называемой "ЛНР" украинских военных и негативное отношение последних к командованию вооруженных сил Украины.
"Тем самым службы Российской Федерации пытались подстрекать других украинских военных в возможных протестных силовых акций... К тому же, одной из основных задач группы было разжигание межконфессиональной розни, в том числе ними систематически распространялись материалы для формирования общественного мнения о невозможности предоставления Украине Томоса про автокефалию" , - добавил он.
Напомним, Служба безопасности Украины зафиксировала рост активности созданной российским генштабом разведывательной группы "Сапфир" накануне выборов президента Украины.