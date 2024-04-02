Саперы в Донецкой области обезвредили авиабомбу ФАБ-500

Саперы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям уничтожили авиабомбу ФАБ-500, которую обнаружили на территории сельскохозяйственных угодий. Об этом сообщает Министерство внутренних дел, передает УНН.

Пиротехники ГСЧС Донетчины обезвредили авиабомбу ФАБ-500. Взрывоопасный предмет обнаружили на территории сельскохозяйственных угодий. Саперы обезвредили бомбу, транспортировали ее к месту ликвидации и уничтожили, - говорится в сообщении.

Напомним

Взрывотехники полиции Хмельницкой области обезвредили в Шепетовском районе почти полтонны взрывчатки с вражеской ракеты "Искандер М", которая не сдетонировала.