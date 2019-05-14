САП обвиняет НАБУ в противодействии по делу Злочевского
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. В Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили, что 22 марта 2019 года на Национальное антикоррупционное бюро Украины наложен штраф за невыполнение решения суда по делу экс-министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу САП в Facebook.
"К настоящему времени ... постановление следственного судьи (по делу экс-министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского - ред.) не выполнено, решение в уголовном производстве не принято, вследствие чего органами ГИС 21 февраля 2019 года открыто исполнительное производство и 22 марта 2019 года на Национальное антикоррупционное бюро Украины наложен штраф за невыполнение решения суда", - говорится в сообщении.
Кроме того, в САП заявили, что детективы и руководство Национального антикоррупционного бюро Украины лишь создают видимость расследования действуя в интересах некоторых общественных деятелей, искусственно, то есть при отсутствии каких-либо законных, так и объективных на то оснований, предоставляя весомости их заявлениям, получая в благодарность активную информационную поддержку.
Напомним, в феврале НАБУ подготовило подозрение по делу экс-министра Злочевского.
Как сообщал УНН, ранее Генпрокурор заявил, что доказательства принятия бывшим министром экологии и природных ресурсов Николая Злочевского незаконных решений, во время пребывания в должности, лежат на поверхности.