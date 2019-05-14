ГПУ оголосила підозру Злочевському
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Генеральна прокуратура України у встановленому законом порядку оголосила про підозру колишньому міністру природних ресурсів Миколі Злочевському. Про це заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
“Ми знайшли посадових осіб фірм Злочевського, отримали від них певний масив доказів, і ми зараз відновили статтю „відмивання брудних коштів“, оголосили підозру Злочевському у встановленому законом порядку, в зв’язку з тим, що він не приходив на допит, поштою. Зараз ведемо активні дії у цьому напрямку”, — скзав Луценко.
Раніше Луценко заявив, що правоохоронні органи України і США мають організувати спільне розслідування справи про відмивання брудних коштів фірмами, підконтрольними колишньому міністру природних ресурсів Злочевському.
Нагадаємо, у лютому НАБУ підготувало підозру по справі екс-міністра Злочевського.