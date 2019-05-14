ГПУ объявила подозрение Злочевскому
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Генеральная прокуратура Украины в установленном законом порядке объявила о подозрении бывшему министру природных ресурсов Николаю Злочевскому. Об этом заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"Мы нашли должностных лиц фирм Злочевского, получили от них определенный массив доказательств, и мы сейчас восстановили статью "отмывание грязных денег", объявили подозрение Злочевскому в установленном законом порядке, в связи с тем, что он не приходил на допрос, по почте. Сейчас ведем активные действия в этом направлении", - скзав Луценко.
Ранее Луценко заявил, что правоохранительные органы Украины и США должны организовать совместное расследование дела об отмывании грязных денег фирмами, подконтрольными бывшему министру природных ресурсов Злочевскому.
Напомним, в феврале НАБУ подготовило подозрение по делу экс-министра Злочевского.