САП звинувачує НАБУ у протидії у справі Злочевського
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили, що 22 березня 2019 року на Національне антикорупційне бюро України накладено штраф за невиконання рішення суду по справі екс-міністра екології та природних ресурсів Миколи Злочевського. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу САП у Facebook.
“До теперішнього часу... ухвала слідчого судді (у справі екс-міністра екології та природних ресурсів Миколи Злочевського —ред.) не виконана, рішення у кримінальному провадженні не прийнято, внаслідок чого органами ДВС 21 лютого 2019 року відкрито виконавче провадження та 22 березня 2019 року на Національне антикорупційне бюро України накладено штраф за невиконання рішення суду”, — йдеться в повідомленні.
Окрім того, у САП заявили, що детективи та керівництво Національного антикорупційного бюро України лише створюють видимість розслідування діючи в інтересах деяких громадських діячів, штучно, тобто за відсутності будь-яких законних, так і об’єктивних на те підстав, надаючи вагомості їх заявам, отримуючи у вдячність активну інформаційну підтримку.
Нагадаємо, у лютому НАБУ підготувало підозру по справі екс-міністра Злочевського.
Як повідомляв УНН, раніше Генпрокурор заявив, що докази прийняття колишнім міністром екології та природних ресурсів Миколою Злочевським незаконних рішень, під час перебування на посаді, лежать на поверхні.