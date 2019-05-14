САП звинувачує НАБУ у протидії у справі Злочевського

КИЇВ. 14 травня. УНН. У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили, що 22 березня 2019 року на Національне антикорупційне бюро України накладено штраф за невиконання рішення суду по справі екс-міністра екології та природних ресурсів Миколи Злочевського. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу САП у Facebook.