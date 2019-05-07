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САП уже месяц не согласовывает подозрения фигурантам дела "Крючкова-Суркисов" - НАБУ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 мая. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины продолжает расследовать уголовные производства по фактам хищения бюджетных средств в сфере электроэнергетики. Об этом сообщили УНН в НАБУ.

"В ходе досудебного расследования в уголовном производстве №52016000000000235, в рамках которого сообщено о подозрении председателю правления ЧАО "ХК "Энергосеть" (Дмитрию Крючкову - ред.) в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч.3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины, получено достаточно доказательств для подозрения и другим лицам в совершении уголовных преступлений", - отметили в НАБУ.

Поэтому, 9 апреля Национальное бюро направило проекты письменных сообщений о подозрениях другим фигурантам производства в Специализированную антикоррупционную прокуратуру Генеральной прокуратуры Украины.

Однако, "по состоянию на 03.05.2019 указанные проекты прокурором не согласованы и в Национальное бюро не возвращались", - уточнили в НАБУ.

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Напомним, с 2015 года Национальное антикоррупционное бюро расследует дело о хищении в энергетике. Детективы НАБУ подозревают экс-депутата Дмитрия Крючкова в присвоении средств "Запорожьеоблэнерго" в размере более 300 млн грн.

Но речь идет не только о "Запорожьеоблэнерго". В НАБУ говорят, что деятельность компании "Энергосеть", которую возглавлял Крючков, нанесла Украине ущерб в 1,4 млрд грн.

По данным журналистов "Схем", свозили средства, вырученные в результате коррупционных схем, в том числе и в офис братьев Суркисов. Такой вывод можно сделать на основании опубликованных журналистами записей телефонных разговоров между Крючковым, Кононенко, Суркисами и другими лицами.

Также напомним, по словам журналиста и народного депутата Сергея Лещенко, НАБУ по делу "Энергосети" "препятствует глава САП Назар Холодницкий".

"В этих делах есть много проступок, скажем так, со стороны Холодницкого. Во-первых, он, например, проводил поверхностный допрос Суркисов, после чего останавливал досудебное расследование. Причем проводил этот допрос, без привлечения детективов НАБУ, хотя именно НАБУ ведет это дело. Он (Холодницкий - ред.) допрашивал Суркисов, будучи вице-президентом ФФУ, где Игорь Суркис является почетным главой.

Во-вторых, прокурорами Холодницкого с августа прошлого года не соглашаются проекты сообщений о подозрении относительно должностных лиц "Черкассыоблэнерго", и вместо этого их направляют в полицию. То есть дело футболят", - отметил Лещенко.

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