САП уже місяць не погоджує підозри фігурантам справи "Крючкова-Суркісів" - НАБУ

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Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Національне антикорупційне бюро України продовжує розслідувати кримінальні провадження за фактами розкрадання бюджетних коштів у сфері електроенергетики. Про це УНН повідомили у НАБУ.

"Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №52016000000000235, в межах якого повідомлено про підозру голові правління ПрАТ "ХК "Енергомережа" (Дмитру Крючкову - ред.) у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України, здобуто достатньо доказів для підозри й іншим особам у вчиненні кримінальних правопорушень", - зауважили в НАБУ.

Відтак, 9 квітня Національне бюро скерувало проекти письмових повідомлень про підозри іншим фігурантам провадження до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України.

Однак, "станом на 03.05.2019 указані проекти прокурором не погоджені та до Національного бюро не поверталися", - уточнили в НАБУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У справі Крючкова НАБУ допитало Суркіса і затребувало голос Котвіцького

Нагадаємо, з 2015 року Національне антикорупційне бюро розслідує справу про розкрадання в енергетиці. Детективи НАБУ підозрюють екс-депутата Дмитра Крючкова в привласненні коштів "Запоріжжяобленерго" обсягом понад 300 млн грн.

Але йдеться не лише про "Запоріжжяобленерго". У НАБУ кажуть, що діяльність компанії "Енергомережа", яку очолював Крючков, завдала Україні збитків у 1,4 млрд грн.

За даними журналістів "Схем", звозили кошти, виручені у результаті корупційних схем, у тому числі і в офіс братів Суркісів. Такий висновок можна зробити на підставі опублікованих журналістами записів телефонних розмов між Крючковим, Кононенком, Суркісами та іншими особами.

Також нагадаємо, за словами журналіста та народного депутата Сергія Лещенка, НАБУ у справі "Енергомережі" "перешкоджає голова САП Назар Холодницький".

“У цих справах є багато проступок, скажімо так, з боку Холодницького. По-перше, він, наприклад, проводив поверхневий допит Суркісів, після чого зупиняв досудове розслідування. При чому проводив цей допит, не залучаючи детективів НАБУ, хоча саме НАБУ веде цю справу. Він (Холодницький — ред.) допитував Суркісів, будучи віце-президентом ФФУ, де Ігор Суркіс є почесним головою.

По-друге, прокурорами Холодницького із серпня минулого року не погоджуються проекти повідомлень про підозру щодо службових осіб "Черкасиобленерго“, і замість цього їх направляють до поліції. Тобто справу футболять”, - зазначив Лещенко.

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