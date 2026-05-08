САП требует конфисковать имущество и.о. главы Госкосмоса Михеева на 6,4 млн гривен

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры заявил иск о признании необоснованными активов, которыми пользуется семья исполняющего обязанности главы Государственного космического агентства Украины Владимира Михеева. Об этом сообщает УНН со ссылкой на САП.

Речь идет об автомобиле "BMW X5" 2017 года выпуска стоимостью 950 000 гривен. Он оформлен на сына, однако собранные материалы свидетельствуют, что им пользуется чиновник.

Также речь идет о садовом доме общей площадью 145,4 кв. м и земельном участке площадью 0,0686 га, которые расположены на окраине г. Киева. Стоимость этих активов на день приобретения составляет 2 834 209 гривен. Однако выяснено, что их минимальная рыночная стоимость - 5 460 000 гривен.

Анализ доходов и расходов чиновника и членов его семьи подтвердил невозможность приобретения этих объектов (стоимостью более 6,4 млн гривен) за счет законных доходов - говорится в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Прокурор САП обратился в Высший антикоррупционный суд с иском. В то же время суд по заявлению прокурора, а также в порядке обеспечения иска наложил арест на указанное имущество.

Высший антикоррупционный суд вынес обвинительный приговор заместителю председателя Ровенского областного совета Сергею Свисталюку. Его обвиняют в получении взятки в почти полмиллиона гривен и злоупотреблении влиянием для "помощи" частному предпринимателю с имущественными вопросами. У него также конфисковали 500 000 гривен.