САП начала уголовное производство по решению Хозяйственного суда Харьковской области - Н.Холодницкий

"Ярким примером такого правового беспредела является решение Хозяйственного суда Харьковской области, которым ПАО "Укргаздобыча" обязали передать газ, добытый в рамках совместной деятельности ООО "Карпатнадраинвест", на который постановлением следственного судьи наложен арест... По данному факту Специализированная антикоррупционная прокуратура начала уголовное производство", - написал Н.Холодницкий.

Руководитель САП уточнил, что во время заседания судьям продемонстрировали решение следователя о наложении ареста, однако суд все равно принял указанное решение.