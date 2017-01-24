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САП начала уголовное производство по решению Хозяйственного суда Харьковской области - Н.Холодницкий

САП начала уголовное производство по решению Хозяйственного суда Харьковской области - Н.Холодницкий

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КИЕВ. 24 января. УНН. Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по факту решения Хозяйственного суда Харьковской области, которым ПАО "Укргаздобыча" обязали передать газ, добытый в рамках совместной деятельности ООО "Карпатнадраинвест". Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель САП Назар Холодницкий, передает УНН.

"Ярким примером такого правового беспредела является решение Хозяйственного суда Харьковской области, которым ПАО "Укргаздобыча" обязали передать газ, добытый в рамках совместной деятельности ООО "Карпатнадраинвест", на который постановлением следственного судьи наложен арест... По данному факту Специализированная антикоррупционная прокуратура начала уголовное производство", - написал Н.Холодницкий.

Руководитель САП уточнил, что во время заседания судьям продемонстрировали решение следователя о наложении ареста, однако суд все равно принял указанное решение.

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