САП розпочала кримінальне провадження щодо рішення Господарського суду Харківської області – Н.Холодницький
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом рішення Господарського суду Харківської області, яким ПАТ “Укргазвидобування” зобов’язано передати газ, видобутий в межах спільної діяльності ТОВ “Карпатнадраінвест”. Про це на своїй сторінці у Facebook написав керівник САП Назар Холодницький, передає УНН.
“Яскравим прикладом такого правового свавілля є рішення Господарського суду Харківської області, яким ПАТ „Укргазвидобування“ зобов’язано передати газ, видобутий в межах спільної діяльності ТОВ „Карпатнадраінвест“, на який ухвалою слідчого судді накладено арешт... За даним фактом Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою розпочато кримінальне провадження”, — написав Н.Холодницький.
Керівник САП уточнив, що під час засідання суддям продемонстрували ухвалу слідчого про накладення арешту на, однак суд все одно ухвалив вказане рішення.