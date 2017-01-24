САП розпочала кримінальне провадження щодо рішення Господарського суду Харківської області – Н.Холодницький

“Яскравим прикладом такого правового свавілля є рішення Господарського суду Харківської області, яким ПАТ „Укргазвидобування“ зобов’язано передати газ, видобутий в межах спільної діяльності ТОВ „Карпатнадраінвест“, на який ухвалою слідчого судді накладено арешт... За даним фактом Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою розпочато кримінальне провадження”, — написав Н.Холодницький.

Керівник САП уточнив, що під час засідання суддям продемонстрували ухвалу слідчого про накладення арешту на, однак суд все одно ухвалив вказане рішення.