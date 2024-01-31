САП рассматривает обращение в ВСП с ходатайством об отстранении Князева от осуществления правосудия

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Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф
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Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

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Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов
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Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов

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рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
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Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева
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Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева

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Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной рф Кинбурнской косе
30.01.24  •  145734 просмотра

Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной рф Кинбурнской косе

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Гетманцева нужно привлечь к ответственности по статье госизмена за его действия против бизнеса - политолог
30.01.24  •  159783 просмотра

Гетманцева нужно привлечь к ответственности по статье госизмена за его действия против бизнеса - политолог

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Трасса М-17 находится хоть и не под абсолютным, но огневым контролем Сил обороны - Гуменюк
30.01.24  •  144960 просмотра

Трасса М-17 находится хоть и не под абсолютным, но огневым контролем Сил обороны - Гуменюк

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Полномочия НБУ необходимо существенно сузить - экономический эксперт
30.01.24  •  137573 просмотра

Полномочия НБУ необходимо существенно сузить - экономический эксперт

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Непонятно, почему судьи ВС, у которых в рамках дела Князева нашли "меченые купюры", до сих пор без подозрений - Transparency International Украина
30.01.24  •  135086 просмотра

Непонятно, почему судьи ВС, у которых в рамках дела Князева нашли "меченые купюры", до сих пор без подозрений - Transparency International Украина

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Восстановление Киевской области: Руслан Кравченко объяснил причины отклонения некоторых тендерных предложений
30.01.24  •  131157 просмотра

Восстановление Киевской области: Руслан Кравченко объяснил причины отклонения некоторых тендерных предложений

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Новости по теме

САП рассматривает обращение в ВСП с ходатайством об отстранении Князева от осуществления правосудия

По данным прокуроров, сейчас решается вопрос об обращении в ВСП с ходатайством об отстранении Всеволода Князева от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности.

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САП рассматривает обращение в ВСП с ходатайством об отстранении Князева от осуществления правосудия

Украинские пара лыжники завоевали 17 медалей на этапе Кубка мира в Италии

Украинские паралимпийцы завоевали 17 медалей, среди которых 1 золотая, 7 серебряных и 9 бронзовых на чемпионате мира в Италии.

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"Работаем над тем, чтобы вернуть из плена каждого украинца": в СБУ показали кадры обмена пленными

СБУ продемонстрировала кадры, как Украина вернула 207 граждан, в рамках 50-го обмена пленными с начала войны.

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"Работаем над тем, чтобы вернуть из плена каждого украинца": в СБУ показали кадры обмена пленными

Глава Евросовета перед саммитом: обеспечение соглашения по пересмотру бюджета ЕС с 50 млрд евро для Украины жизненно важно

Обеспечение соглашения по пересмотру бюджета ЕС является жизненно важным для доверия к блоку и его обязательства оказывать непоколебимую поддержку Украине, заявил Мишель перед саммитом 1 февраля.

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Глава Евросовета перед саммитом: обеспечение соглашения по пересмотру бюджета ЕС с 50 млрд евро для Украины жизненно важно

Предлагали сбежать в ЕС на основании поддельных документов: заблокированы новые схемы уклонения от мобилизации

СБУ заблокировала четыре схемы нелегального вывоза мужчин призывного возраста за границу по поддельным документам, задержав десять организаторов, которые брали за это до $12 000 в зависимости от срочности.

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Предлагали сбежать в ЕС на основании поддельных документов: заблокированы новые схемы уклонения от мобилизации

Суд ООН по делу Украина против россии признал, что рф нарушила договор организации - СМИ

Международный суд ООН признал, что россия нарушила часть антитеррористического договора ООН.

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Суд ООН по делу Украина против россии признал, что рф нарушила договор организации - СМИ

российская делегация не пришла на заседание Международного суда ООН по иску Украины - Чубаров

российская делегация не пришла на заседание Международного суда ООН в Гааге, где должны объявить решение о нарушении Россией двух конвенций - о борьбе с финансированием терроризма и о запрете всех форм расовой дискриминации.

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российская делегация не пришла на заседание Международного суда ООН по иску Украины - Чубаров

Авиакатастрофа в Броварах: мужчина украл карточку погибшего члена экипажа, ему грозит 8 лет за решеткой

Правонарушитель присвоил банковскую карточку члена экипажа, погибшего во время авиакатастрофм в Броварах, и в дальнейшем рассчитался ею 14 раз при приобретении различных товаров и снятии наличных. Ему грозит до 8 лет за решеткой.

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Авиакатастрофа в Броварах: мужчина украл карточку погибшего члена экипажа, ему грозит 8 лет за решеткой

Шольц обещает "сделать все", чтобы сплотить европейских партнеров для "огромной" поддержки Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал сплотить европейскую поддержку Украины накануне саммита ЕС.

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Шольц обещает "сделать все", чтобы сплотить европейских партнеров для "огромной" поддержки Украины

Военных, которых рф якобы перевозила в самолете Ил-76, во время сегодняшнего обмена не было - ГУР

Сегодня во время обмена не вернули военнослужащих, которых россия якобы перевозила самолетом Ил-76.

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Военных, которых рф якобы перевозила в самолете Ил-76, во время сегодняшнего обмена не было - ГУР