САП рассматривает обращение в ВСП с ходатайством об отстранении Князева от осуществления правосудия

Сейчас решается вопрос об обращении в ВСП с ходатайством об отстранении бывшего председателя Верховного Суда, судьи Всеволода Князева от правосудия. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.

Сообщается, что 31 января Князев освобожден из-под стражи под залог в размере 18,168 млн грн.

Таким образом на подозреваемого возложены процессуальные обязанности, в том числе:

не отлучаться из г. Киева без разрешения детектива, прокурора и суда

сдать на хранение в ГУ ГМС в г. Киеве свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину

носить электронное средство контроля

"Вместе с тем сообщаем, что сейчас решается вопрос об обращении в ВСП с ходатайством об отстранении указанного судьи от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

Дополнение

Ранее сообщалось, что за бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева внесли залог в размере 18,168 млн грн.

Перед этим суд уменьшил Князеву размер залога с 20 млн грн до 18,168 млн грн.

Князеву неоднократно уменьшали размер залога. Например, 21 декабря Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда уменьшила размер залога Князеву с 27 млн гривен до 20 млн гривен.

Изначально в мае 2023 года ВАКС отправил Князева под стражу с возможностью внесения залога в размере 107 млн 360 тысяч гривен.

Всеволод Князев 15 мая был задержан на взятке общим объемом 2,7 млн долларов. Такое неправомерное вознаграждение должно было способствовать решению вопроса по делу, которое рассматривала Большая Палата Верховного Суда.

Речь идет о деле в отношении права собственности 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината (ПГОК) Ferrexpo. 18 мая ВАКС избрал меру пресечения Князеву в виде содержания под стражей в следственном изоляторе с возможностью внесения залога в виде 107 млн 360 тысяч гривен.