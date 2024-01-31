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САП розглядає звернення до ВРП з клопотанням про відсторонення Князєва від здійснення правосуддя

САП розглядає звернення до ВРП з клопотанням про відсторонення Князєва від здійснення правосуддя

Київ • УНН

 • 25017 перегляди

За даними прокурорів, наразі вирішується питання щодо звернення до ВРП з клопотанням про відсторонення Всеволода Князєва від здійснення правосуддя у зв’язку із притягненням до кримінальної відповідальності.

Наразі вирішується питання щодо звернення до ВРП з клопотанням про відсторонення колишнього голови Верховного Суду, судді Всеволода Князєва від здійснення правосуддя. Про це УНН повідомляє з посиланням на САП.

Повідомляється, що 31 січня Князєва звільнено з-під варти під заставу розміром 18,168 млн грн.

Таким чином на підозрюваного покладені процесуальні обов'язки, у тому числі:

не відлучатися з м. Києва без дозволу детектива, прокурора та суду

здати на зберігання до ГУ ДМС у м. Києві свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну

носити електронний засіб контролю

"Разом з тим повідомляємо, що наразі вирішується питання щодо звернення до ВРП з клопотанням про відсторонення указаного судді від здійснення правосуддя у зв’язку із притягненням до кримінальної відповідальності", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що за колишнього голову Верховного Суду Всеволода Князєва внесли заставу у розмірі 18,168 млн грн.

Перед цим суд зменшив Князєву розмір застави з 20 млн грн до 18,168 млн грн.

Князєву неодноразово зменшували розмір застави. Наприклад, 21 грудня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду зменшила розмір застави Князєву з 27 млн гривень до 20 млн гривень.

Початково у травні 2023 року ВАКС відправив Князєва під варту із можливістю внесення застави у розмірі 107 млн 360 тисяч гривень.

Всеволода Князєва 15 травня було затримано на хабарі загальним обсягом 2,7 млн доларів. Така неправомірна винагорода мала сприяти розв’язанню питання у справі, яку розглядала Велика Палата Верховного Суду.

Ідеться про справу стосовно права власності 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Ferrexpo. 18 травня ВАКС обрав запобіжний захід Князєву у вигляді тримання під вартою у слідчому ізоляторі з можливістю внесення застави у вигляді 107 млн 360 тисяч гривень.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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