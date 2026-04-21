САП просит взять нардепа Юрченко под стражу

Прокурор САП обратился в суд с ходатайством об изменении меры пресечения народному депутату Александру Юрченко, который обвиняется в получении неправомерной выгоды и подстрекательстве к предоставлению такой выгоды. Прокуратура настаивает на применении к обвиняемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщает пресс-служба САП, передает УНН.

21 апреля 2026 года прокурор САП обратился в суд с ходатайством об изменении меры пресечения народному депутату Украины. Он совместно с другим лицом обвиняется в получении неправомерной выгоды и подстрекательстве к предоставлению такой выгоды. Прокурор настаивает на применении к обвиняемому меры пресечения в виде содержания под стражей и взыскании в доход государства 3 млн гривен залога - говорится в сообщении.

В САП подчеркнули, что это решение обусловлено систематической неявкой депутата. В частности, на очередное заседание он не прибыл из-за командировки, которую инициировал самостоятельно, несмотря на то, что был заблаговременно проинформирован о запланированном судебном заседании.

Отметим, что именно из-за неявок обвиняемых судебные заседания откладывались в течение двух месяцев подряд. Рассмотрение ходатайства назначено на 28 апреля 2026 года - добавили в САП.

Дополнение

11 августа 2021 года САП и НАБУ направили в суд обвинительный акт Юрченко и его посредника, обвиняемых в получении неправомерной выгоды и подстрекательстве к предоставлению такой выгоды.

Летом 2020 года Национальное бюро получило оперативную информацию о существовании организованной группы, участники которой получают неправомерную выгоду за использование законных полномочий народных депутатов Украины. Для установления всех участников преступной группировки и оперативного документирования их деятельности НАБУ разработало специальную операцию по раскрытию преступной деятельности организованной группы и включению в ее состав детектива "под прикрытием".

В рамках указанной спецоперации детектив "под прикрытием" выполнял роль представителя иностранной компании. Познакомившись с одним из участников группировки, детектив сообщил ему, что условием инвестирования в Украину является принятие ряда законодательных инициатив по предоставлению предприятиям, осуществляющим утилизацию мусора, "зеленого тарифа" на продажу электроэнергии и другого нормативного регулирования деятельности предприятия.

По данным следствия, после этого участник преступления познакомил детектива с народным депутатом Украины. Во время дальнейших встреч народный избранник выразил просьбу передать ему через посредника неправомерную выгоду в сумме 13 тыс. долл. за внесение предложений в проект закона Украины "Об управлении отходами" и в дальнейшем еще 200 тыс. долл. для подкупа народных депутатов - членов соответствующего Комитета Верховной Рады Украины.

В начале августа детектив "под прикрытием" передал неправомерную выгоду в сумме 13 тыс. долл. за внесение предложений через посредника. 26-27 августа соучастники планировали получить средства в сумме 200 тыс. долл., в том числе для подкупа народных депутатов. Однако Национальное бюро было вынуждено прекратить дальнейшее выполнение специального задания, поскольку участники преступления были проинформированы о документировании их деятельности, одновременно изменив абонентские номера операторов мобильной связи и терминалы мобильной связи.

Согласно выводам экспертиз, все аудио-видеозаписи, полученные в ходе проведенных в отношении народного депутата Украины и его сообщника негласных следственных (розыскных) действий, не содержат признаков монтажа или подделки, а произнесенные на этих видеозаписях высказывания принадлежат именно народному избраннику и второму соисполнителю преступления.

Несмотря на все попытки народного депутата и его сообщника завуалировать просьбу о предоставлении им неправомерной выгоды и дальнейшее подстрекательство к передаче денег другим депутатам, выводом судебной семантико-текстуальной (лингвистической) экспертизы подтверждено наличие в высказываниях обвиняемых просьбы о предоставлении денежных средств в качестве неправомерной выгоды и склонение ими детектива НАБУ "под прикрытием" к предоставлению неправомерной выгоды членам профильного комитета Верховной Рады Украины.

Посреднику в передаче неправомерной выгоды (неофициальному помощнику нардепа) НАБУ и САП сообщили о подозрении 10 сентября 2020 года. Самому же нардепу позже - 17 сентября, после подписания подозрения Генеральным прокурором.

