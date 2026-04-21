САП просит увеличить залог нардепу Качному до 12,7 млн грн

Специализированная антикоррупционная прокуратура подала в Апелляционную палату ВАКС апелляционную жалобу на решение ВАКС, которым к народному депутату Александру Качному применена залога в 3 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба САП, передает УНН.

Прокурор САП подал в Апелляционную палату ВАКС апелляционную жалобу на решение ВАКС от 17 апреля, согласно которому к нардепу Украины IX созыва применена залога в размере 3 млн гривен - говорится в сообщении.

В САП подчеркнули, что обвинение считает такой размер залога недостаточным, поэтому в своей апелляционной жалобе прокурор настаивает на увеличении ее размера до 12,7 млн гривен, а также возложении на подозреваемого более широкого круга процессуальных обязанностей, в частности сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти все свои паспорта для выезда за границу, а также другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Народному депутату Александру Качному сообщили о подозрении в незаконном обогащении на более чем 12,7 млн грн.