САП просит увеличить залог нардепу Качному до 12,7 млн грн

Легализация оружия после теракта в Киеве: когда в Украине может появиться право на самозащиту и готовы ли к этому в парламенте
14:44 • 16617 просмотра
90 миллиардов евро для Украины от ЕС – подробно разбираем, как и на что пойдут деньги
12:40 • 22241 просмотра
Конец великой эпохи – кто такой Тим Кук и как он превратил Apple в доминанта мира технологий
21 апреля, 10:09 • 20914 просмотра
Протезирование «под ключ» и выплата 6 500 гривен сразу после ранения. Бызов рассказал, как военным помогают профсоюзы
Эксклюзив
20 апреля, 14:18 • 36522 просмотра
Легализация оружия после теракта в Киеве – готова ли Украина к праву на самозащиту
Эксклюзив
20 апреля, 14:04 • 54603 просмотра
Способна ли рф окружить Сумы и что происходит на границе – объяснение военных экспертов
Эксклюзив
20 апреля, 12:50 • 40492 просмотра
Устаревшая методология и новые цены — почему потребительскую корзину в Украине нужно менять и какой она должна быть
20 апреля, 11:58 • 41121 просмотра
В Сумской области есть зона инфильтрации врага в пограничье, идут сложные бои, прорыва вглубь нет - ЦПД СНБО
20 апреля, 11:08 • 37620 просмотра
Генштаб подтвердил повторное поражение Туапсинского НПЗ
20 апреля, 10:10 • 27393 просмотра
"Уверены, что в ближайшее время вернем профсоюзное движение домой": глава ФПУ рассказал, что с Домом профсоюзов на Майдане
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
СБУ поразила важную для экспортной нефти рф Urals нефтестанцию "Самара" - источник21 апреля, 09:47 • 7422 просмотра
Советник министра обороны "Флэш" показал разрушенный дом после удара рфPhoto21 апреля, 11:03 • 16299 просмотра
В Киеве отстранили все руководство патрульной полиции после служебного расследования - Клименко21 апреля, 11:20 • 5266 просмотра
Патрульный, сбежавший во время теракта в Киеве, рассказал свою версию событий13:33 • 13299 просмотра
"Не могла достать табельное оружие и начать стрелять": патрульная Дудина рассказала, почему не открыла огонь по стрелку в Киеве14:56 • 4580 просмотра
публикации
Легализация оружия после теракта в Киеве: когда в Украине может появиться право на самозащиту и готовы ли к этому в парламенте
Эксклюзив
15:37 • 9478 просмотра
90 миллиардов евро для Украины от ЕС – подробно разбираем, как и на что пойдут деньги14:44 • 16621 просмотра
Конец великой эпохи – кто такой Тим Кук и как он превратил Apple в доминанта мира технологий12:40 • 22248 просмотра
Почему стоит ходить пешком и как это меняет организмPhoto20 апреля, 15:43 • 38636 просмотра
"Вспомнил" пациента, или как заявления обвиняемого в медицинской халатности хирурга Odrex Русакова расходятся с объявленными в суде фактами20 апреля, 13:25 • 46443 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Игорь Клименко
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Александр Сырский
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Одесса
Европа
Реклама
УНН Lite
Знак зодиака Телец: даты, характеристика и совместимость20 апреля, 10:58 • 73005 просмотра
Натали Портман беременна третьим ребенком от партнера Танги Дестейбла18 апреля, 00:16 • 59091 просмотра
От "Мстителей" с Дауни-младшим до "Топ Ган 3" - голливудские студии анонсировали новые фильмы на CinemaConVideo17 апреля, 13:39 • 51391 просмотра
Глава Amazon о поиске актера на роль Бонда: "Мы уделяем этому время"16 апреля, 15:47 • 56637 просмотра
Клипы с YouTube и пустая сцена - как Джастин Бибер покорил Coachella и интернетVideo14 апреля, 14:47 • 79185 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Золото
Отопление
Truth Social

САП просит увеличить залог нардепу Качному до 12,7 млн грн

Киев • УНН

 • 934 просмотра

Прокуроры обжаловали залог в 3 млн грн для Александра Качного из-за подозрения в незаконном обогащении. САП настаивает на изъятии загранпаспортов.

Специализированная антикоррупционная прокуратура подала в Апелляционную палату ВАКС апелляционную жалобу на решение ВАКС, которым к народному депутату Александру Качному применена залога в 3 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба САП, передает УНН

Прокурор САП подал в Апелляционную палату ВАКС апелляционную жалобу на решение ВАКС от 17 апреля, согласно которому к нардепу Украины IX созыва применена залога в размере 3 млн гривен 

- говорится в сообщении. 

В САП подчеркнули, что обвинение считает такой размер залога недостаточным, поэтому в своей апелляционной жалобе прокурор настаивает на увеличении ее размера до 12,7 млн гривен, а также возложении на подозреваемого более широкого круга процессуальных обязанностей, в частности сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти все свои паспорта для выезда за границу, а также другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Напомним 

Народному депутату Александру Качному сообщили о подозрении в незаконном обогащении на более чем 12,7 млн грн. 

Павел Башинский

ОбществоПолитика