САП просит арест и альтернативу 8 млн грн залога для сотрудника СБУ

"Применить ... меру пресечения в виде содержания под стражей", - процитировала судья ходатайство. Также, по ее словам, прокуратура просит определить как альтернативную меру пресечения Карамушке залог в размере 8 млн грн.

В ходатайстве САП также отмечается, что в случае избрания залога для подозреваемого должны быть возложены обязанности: прибывать к детективу, прокурора, судьи по первому вызову, сообщать о смене места жительства, носить электронное средство контроля и тому подобное.



Как сообщал УНН, Соломенский районный суд Киева начал рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения подозреваемому в получении 47,5 тыс. Долл. взятки сотруднику Службы безопасности Украины Александру Карамушке.