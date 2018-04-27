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САП просит арест и альтернативу 8 млн грн залога для сотрудника СБУ

Киев • УНН

 • 8903 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Специализированная антикоррупционная прокуратура просит избрать для руководителя структурного подразделения одного из межрайотделов Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Александра Карамушки, подозреваемого в получении 47,5 тыс. долл. взятки, меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 8 млн грн залога. Текст ходатайства САП объявила следственная судья Людмила Кизюн, передает корреспондент УНН.

САП просит арест и альтернативу 8 млн грн залога для сотрудника СБУ

"Применить ... меру пресечения в виде содержания под стражей", - процитировала судья ходатайство. Также, по ее словам, прокуратура просит определить как альтернативную меру пресечения Карамушке залог в размере 8 млн грн.

В ходатайстве САП также отмечается, что в случае избрания залога для подозреваемого должны быть возложены обязанности: прибывать к детективу, прокурора, судьи по первому вызову, сообщать о смене места жительства, носить электронное средство контроля и тому подобное.

Как сообщал УНН, Соломенский районный суд Киева начал рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения подозреваемому в получении 47,5 тыс. Долл. взятки сотруднику Службы безопасности Украины Александру Карамушке.

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