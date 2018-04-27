Суд почав обирати запобіжний захід затриманому на хабарі співробітнику СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Солом'янський районний суд Києва розпочав розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу підозрюваному в отриманні 47,5 тис. дол. хабара співробітнику Служби безпеки України Олександру Карамушку. Про це повідомив слідчий суддя Кізюн, передає кореспондент УНН.
Підозрюваного доставили до зали судового засідання.
На засіданні також присутній прокурор САП Володимир Кривенко та два захисники співробітника СБУ.
Зазначимо, що підозрюваному дозволили перебувати біля своїх адвокатів.
Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України повідомило про підозру керівнику структурного підрозділу одного з міжрайвідділів Головного управління СБУ в Києві та Київській області за отримання хабара у сумі 47,5 тис. дол.
Також про підозру повідомлено і посереднику передачі коштів. Цій особі інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.4 ст.368 КК України.
Як повідомляв УНН, співробітники НАБУ викрили на отриманні 47,5 тис. дол. хабара співробітника СБУ.