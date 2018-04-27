Суд начал избирать меру пресечения задержанному на взятке сотруднику СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Соломенский районный суд Киева начал рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения подозреваемому в получении 47,5 тыс. долл. взятки сотруднику Службы безопасности Украины Александру Карамушко. Об этом сообщил следственный судья Кизюн, передает корреспондент УНН.
Подозреваемого доставили в зал судебного заседания.
На заседании также присутствовал прокурор САП Владимир Кривенко и два защитника сотрудника СБУ.
Отметим, что подозреваемому позволили находиться возле своих адвокатов.
Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении руководителю структурного подразделения одного из межрайотдела Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области за получение взятки в сумме 47,5 тыс. долл.
Также о подозрении сообщено и посреднику передачи средств. Этому человеку инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч.5 ст.27, ч.4 ст.368 УК Украины.
Как сообщал УНН, сотрудники НАБУ уличили в получении 47,5 тыс. долл. взятки сотрудника СБУ.