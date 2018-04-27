САП просить арешт й альтернативу 8 млн грн застави для співробітника СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить обрати для керівника структурного підрозділу одного з міжрайвідділів Головного управління СБУ в Києві та Київській області Олександра Карамушка, підозрюваного в отриманні 47,5 тис. дол. США хабара, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 8 млн грн застави. Текст клопотання САП оголосила слідча суддя Людмила Кізюн, передає кореспондент УНН.
"Застосувати ... запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - зацитувала суддя клопотання. Також, за її словами, прокуратура просить визначити як альтернативний запобіжний захід Карамушці заставу у розмірі 8 млн грн.
У клопотанні САП також зазначається, що в разі обрання застави для підозрюваного мають бути покладені обов'язки: прибувати до детектива, прокурора, судді за першим викликом, повідомляти про зміну місця проживання, носити електронний засіб контролю тощо.
Як повідомляв УНН, Солом'янський районний суд Києва розпочав розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу підозрюваному в отриманні 47,5 тис. дол. хабара співробітнику Служби безпеки України Олександру Карамушку.