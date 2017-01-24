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САП сообщила о подозрении еще трем задержанным по делу о хищении средств "Укргаздобычи"

САП сообщила о подозрении еще трем задержанным по делу о хищении средств "Укргаздобычи"

Киев • УНН

 • 7763 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении еще трем задержанным Национальным антикоррупционным бюро Украины по делу по подозрению народного депутата Александра Онищенко и ряда лиц в завладении средствами ПАО "Укргаздобыча". Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель САП Назар Холодницкий, передает УНН.

"Сегодня прокурорами САП согласовано сообщение о подозрении и соответственно детективами НАБ Украины задержаны еще трое подозреваемых в уголовном производстве по подозрению Онищенко А.Р. и ряда лиц в завладении средствами ПАО "Укргаздобыча", а именно бывшего первого заместителя и заместителя председателя правления ПАО "Укргаздобыча", а также их подчиненную - начальника одного из управлений", - написал Н.Холодницкий

По его словам подозреваемые, имея в арсенале ряд прямых полномочий, умышленно не принимали меры к ее прекращению таких как отзыв доверенности на продажу газа и расторжения договоров о так называемой "совместной деятельности", вступив в преступный сговор с представителями преступной организации, в создании и руководстве которой собственно и подозревается А.Онищенко, используя служебное положение и выполняя отведенную им роль, способствовали завладению средствами ПАО "Укргаздобыча".

Н.Холодницкий подчеркнул, что при условии надлежащего выполнения задержанными лицами своих обязанностей по правовой защите интересов предприятия и обращения в суд с исками о расторжении договоров о совместной деятельности с ООО "Фирма ХАС", ООО "Надра Геоцентр", ООО "Карпатнадраинвест" , аффилированными с А.Онищенко, можно было бы избежать убытков в размере 740 млн гривен, подтвержденных судебно-экономической экспертизе.

Напомним, А.Онищенко подозревают в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.

Верховная Рада Украины 5 июля дала согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест. Однако, накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, А.Онищенко покинул территорию государства.
Генеральный прокурор Украины 27 июля подписал уведомление о подозрении народному депутату. 8 августа он был объявлен в национальный розыск.

А.Онищенко подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 366 УК Украины.

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