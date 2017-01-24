САП повідомило про підозру ще трьом затриманим у справі про розкраданні коштів "Укргазвидобування"

“Сьогодні прокурорами САП погоджено повідомлення про підозру та відповідно детективами НАБ України затримано ще трьох підозрюваних у кримінальному проваджені за підозрою Онищенка О.Р. та низки осіб у заволодінні коштами ПАТ “Укргазвидобування”, а саме колишнього першого заступника та заступника голови правління ПАТ “Укргазвидобування”, а також їх підлеглу — начальника одного із управлінь“,- написав Н.Холодницький

За його словами підозрювані, маючи в арсеналі низку прямих повноважень, умисно не вживали заходів до її припинення таких як відкликання довіреності на продаж газу та розірвання договорів про так звану “спільну діяльність”, вступивши у злочинну змову з представниками злочинної організації, в створенні та керівництві якою власне й підозрюється О.Онищенко, використовуючи службове становище та виконуючи відведену їм роль, сприяли заволодінню коштами ПАТ “Укргазвидобування”.

Н.Холодницький підкреслив, що за умов належного виконання затриманими особами своїх обов’язків з правового захисту інтересів підприємства та звернення до суду з позовами про розірвання договорів про спільну діяльність з ТОВ “Фірма ХАС”, ТОВ “Надра Геоцентр”, ТОВ “Карпатнадраінвест”, афілійованими з О.Онищенком, можна було б уникнути збитків у розмірі 740 мільйонів гривень, підтверджених судово-економічною експертизою.

Нагадаємо, О.Онищенка підозрюють у організації схеми з розкрадання коштів під час видобутку та продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з ПАТ “Укргазвидобування”, в результаті якої державі було завдано збитків на суму близько 3 млрд грн.

Верховна Рада України 5 липня надала згоду на притягнення його до відповідальності, затримання та арешт. Однак, напередодні голосування, скориставшись статусом народного депутата, О.Онищенко покинув територію держави.

Генеральний прокурор України 27 липня підписав повідомлення про підозру народному депутату. 8 серпня його було оголошено в національний розшук.

О.Онищенка підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України.