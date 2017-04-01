САП в ближайшее время допросит А.Онищенко по Skype

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 67258 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 108567 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 166455 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 122124 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119966 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114314 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105424 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107322 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103774 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 157484 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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САП в ближайшее время допросит А.Онищенко по Skype

САП в ближайшее время допросит А.Онищенко по Skype

Киев  •  УНН

 • 25677 просмотра

В САП также уточнили, что допрос планируется как в рамках дела о так называемых "пленках А.Онищенко", так и по "газовому делу"

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Специализированная антикоррупционная прокуратура планирует в ближайшее время допросить народного депутата Украины Александра Онищенко по Skype. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщил заместитель руководителя САП Владимир Кривенко.

"Планируем допрашивать", - сказал В.Кривенко, отвечая на вопрос, планирует ли САП в ближайшее время допрашивать А.Онищенко по Skype.

Вместе с тем, по словам В.Кривенко, пока точная дата допроса еще не определена.

Однако он отметил, что допрос планируется как в рамках дела о так называемых "пленках А.Онищенко", так и по "газовому делу".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Допрос А.Онищенко в режиме видеоконференции состоялся 22 декабря

Как сообщал УНН, детективами НАБ Украины, по поручению прокуроров САП, подозреваемым по "газовому делу" сообщено о завершении досудебного следствия, а стороне защиты предоставлено право ознакомиться с материалами уголовного производства.

Напомним, досудебное расследование в уголовном производстве детективы НАБУ начали в декабре 2015 года. Следствием установлено возможную причастность к совершению преступлений 27 человек. Во время досудебного расследования девять человек признали свою вину и заключили соглашения о признании виновности. Еще девять (включая Александра Онищенко) находятся в розыске.

Самого народного депутата 8 августа 2016 было объявлено в национальный розыск. Ранее (5 июля) Верховная Рада дала согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест, а 27 июля Генеральный прокурор подписал уведомление о подозрении народному депутату.

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