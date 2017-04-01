САП в ближайшее время допросит А.Онищенко по Skype
Киев • УНН
В САП также уточнили, что допрос планируется как в рамках дела о так называемых "пленках А.Онищенко", так и по "газовому делу"
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Специализированная антикоррупционная прокуратура планирует в ближайшее время допросить народного депутата Украины Александра Онищенко по Skype. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщил заместитель руководителя САП Владимир Кривенко.
"Планируем допрашивать", - сказал В.Кривенко, отвечая на вопрос, планирует ли САП в ближайшее время допрашивать А.Онищенко по Skype.
Вместе с тем, по словам В.Кривенко, пока точная дата допроса еще не определена.
Однако он отметил, что допрос планируется как в рамках дела о так называемых "пленках А.Онищенко", так и по "газовому делу".
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Как сообщал УНН, детективами НАБ Украины, по поручению прокуроров САП, подозреваемым по "газовому делу" сообщено о завершении досудебного следствия, а стороне защиты предоставлено право ознакомиться с материалами уголовного производства.
Напомним, досудебное расследование в уголовном производстве детективы НАБУ начали в декабре 2015 года. Следствием установлено возможную причастность к совершению преступлений 27 человек. Во время досудебного расследования девять человек признали свою вину и заключили соглашения о признании виновности. Еще девять (включая Александра Онищенко) находятся в розыске.
Самого народного депутата 8 августа 2016 было объявлено в национальный розыск. Ранее (5 июля) Верховная Рада дала согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест, а 27 июля Генеральный прокурор подписал уведомление о подозрении народному депутату.