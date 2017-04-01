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САП найближчим часом допитає О.Онищенка по Skype

САП найближчим часом допитає О.Онищенка по Skype

Київ • УНН

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У САП також уточнили, що допит планується як у рамках справи щодо так званих "плівок О.Оніщенка", так і у "газовій справі"

КИЇВ. 1 квітня. УНН. Спеціалізована антикорупційна прокуратура планує найближчим часом допитати народного депутата України Олександра Онищенка по Skype. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомив заступник керівника САП Володимир Кривенко.

"Плануємо допитувати", - сказав В.Кривенко, відповідаючи на запитання, чи планує САП найближчим часом допитувати О.Онищенка по Skype.

Разом з тим, за словами В.Кривенка, наразі точна дата допиту ще не визначена.

Проте він зазначив, що допит планується як у рамках справи щодо так званих "плівок О.Оніщенка", так і у "газовій справі".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Допит О.Онищенка у режимі відеоконференції відбувся 22 грудня

Як повідомляв УНН, детективами НАБ України, за дорученням прокурорів САП, підозрюваним у “газовій справі” повідомлено про завершення досудового слідства, а стороні захисту надано право ознайомитись з матеріалами кримінального провадження.

Нагадаємо, досудове розслідування у кримінальному провадженні детективи НАБУ розпочали у грудні 2015 року. Слідством встановлено ймовірну причетність до скоєння злочинів 27 осіб. Під час досудового розслідування дев’ять осіб визнали свою провину й уклали угоди про визнання винуватості. Ще дев’ять (включно з Олександром Онищенком) перебувають у розшуку.

Самого народного депутата 8 серпня 2016 року було оголошено у національний розшук. Раніше (5 липня) Верховна Рада надала згоду на притягнення його до відповідальності, затримання та арешт, а 27 липня Генеральний прокурор підписав повідомлення про підозру народному депутату.

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