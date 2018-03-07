САП направила в суд дело в отношении главного врача Запорожской областной больницы
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении главного врача "Запорожской областной клинической больницы", передает УНН со ссылкой на сообщение САП в Facebook.
По информации САП, обвинительный акт направлен в Коммунарский районный суд города Запорожья в отношении главного врача КУ “Запорожская областная клиническая больница”, бывшего начальника отдела материально-технического обеспечения больницы и бывшего директора ООО “Торгово-финансовая компания” ЛАЗ “по обвинению в злоупотреблении служебным положением, совершенным по предварительному сговору группой лиц, и служебном подлоге то есть в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины.
Как отмечается, главным врачом КУ “Запорожская областная клиническая больница” при пособничестве руководителя ООО “ТФК ”ЛАЗ“ и при участии секретаря комитета по конкурсным торгам больницы организовано проведение в нарушение установленной законом процедуры закупки автомобилей скорой медицинской помощи типа ”А“ за счет субвенции из государственного бюджета у одного участника, по результатам которой 23.10.2012 между КУ “Запорожская областная клиническая больница” Запорожского областного совета и ООО “ТФК ”ЛАЗ" заключен договор, по которому больницей приобретено 26 автомобилей, комплектация и технические параметры которых не соответствуют требованиям стандартов Украины и эксплуатация (использование) по прямому назначению которых невозможна, что нанесло ущерб на сумму 13 млн грн.
Напомним, в августе 2017 года главному врачу Запорожской областной больницы сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге.