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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 40742 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 55308 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 58816 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 102417 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 93681 просмотра

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Актуальное
САП направила в суд дело в отношении главного врача Запорожской областной больницы

САП направила в суд дело в отношении главного врача Запорожской областной больницы

Киев  •  УНН

 • 7499 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении главного врача "Запорожской областной клинической больницы", передает УНН со ссылкой на сообщение САП в Facebook.

По информации САП, обвинительный акт направлен в Коммунарский районный суд города Запорожья в отношении главного врача КУ “Запорожская областная клиническая больница”, бывшего начальника отдела материально-технического обеспечения больницы и бывшего директора ООО “Торгово-финансовая компания” ЛАЗ “по обвинению в злоупотреблении служебным положением, совершенным по предварительному сговору группой лиц, и служебном подлоге то есть в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины.

Как отмечается, главным врачом КУ “Запорожская областная клиническая больница” при пособничестве руководителя ООО “ТФК ”ЛАЗ“ и при участии секретаря комитета по конкурсным торгам больницы организовано проведение в нарушение установленной законом процедуры закупки автомобилей скорой медицинской помощи типа ”А“ за счет субвенции из государственного бюджета у одного участника, по результатам которой 23.10.2012 между КУ “Запорожская областная клиническая больница” Запорожского областного совета и ООО “ТФК ”ЛАЗ" заключен договор, по которому больницей приобретено 26 автомобилей, комплектация и технические параметры которых не соответствуют требованиям стандартов Украины и эксплуатация (использование) по прямому назначению которых невозможна, что нанесло ущерб на сумму 13 млн грн.

Напомним, в августе 2017 года главному врачу Запорожской областной больницы сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге.

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