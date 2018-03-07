САП направила в суд справу щодо головного лікаря Запорізької обласної лікарні
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно головного лікаря “Запорізької обласної клінічної лікарні”, передає УНН з посиланням на повідомлення САП у Facebook.
За інформацією САП, обвинувальний акт направлено до Комунарського районного суду міста Запоріжжя стосовно головного лікаря КУ “Запорізька обласна клінічна лікарня”, колишнього начальника відділу матеріально-технічного забезпечення лікарні та колишнього директора ТОВ “Торговельно-фінансова компанія “ЛАЗ” за обвинуваченням у зловживанні службовим становищем, скоєним за попередньою змовою групою осіб, та службовому підробленні тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.
Як зазначається, головним лікарем КУ “Запорізька обласна клінічна лікарня” за пособництва керівника ТОВ “ТФК “ЛАЗ” та за участі секретаря комітету з конкурсних торгів лікарні організовано проведення в порушення визначеної законом процедури закупівлі автомобілів швидкої медичної допомоги типу “А” за рахунок субвенції з державного бюджету в одного учасника, за результатами якої 23.10.2012 між КУ “Запорізька обласна клінічна лікарня” Запорізької обласної ради і ТОВ “ТФК “ЛАЗ” укладено договір, за яким лікарнею придбано 26 автомобілів, комплектація та технічні параметри яких не відповідають вимогам стандартів України, і експлуатація (використання) за прямим призначенням яких не можлива, що завдало збитків на суму 13 млн грн.
Нагадаємо, у серпні 2017 року головному лікарю Запорізької обласної лікарні повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем та службовому підробленні.