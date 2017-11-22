САП направила в суд дело в отношении судьи из Полтавы

По информации САП, досудебным расследованием НАБУ установлено, что судья получал неправомерную выгоду от представителя истцов по гражданским делам, которые находились у него на рассмотрении, за быстрое рассмотрение исковых заявлений и принятия судебных решений об удовлетворении исковых требований.

Судье грозит наказание, как отметили в ведомстве, в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, в конце августа правоохранители задержали на взятке судью Ленинского районного суда Полтавы.