САП направила в суд дело в отношении судьи из Полтавы
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Специализированная антикоррупционная прокуратура по материалам досудебного следствия Национального антикоррупционного бюро направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении одного из судей Полтавы, передает УНН со ссылкой на сообщение САП в Facebook.
По информации САП, досудебным расследованием НАБУ установлено, что судья получал неправомерную выгоду от представителя истцов по гражданским делам, которые находились у него на рассмотрении, за быстрое рассмотрение исковых заявлений и принятия судебных решений об удовлетворении исковых требований.
Судье грозит наказание, как отметили в ведомстве, в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
Напомним, в конце августа правоохранители задержали на взятке судью Ленинского районного суда Полтавы.