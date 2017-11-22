САП направила до суду справу щодо судді з Полтави
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Спеціалізована антикорупційна прокуратура за матеріалами досудового слідства Національного антикорупційного бюро направила до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо одного із суддів Полтави, передає УНН з посиланням на повідомлення САП у Facebook.
За інформацією САП, досудовим розслідуванням НАБУ встановлено, що суддя одержував неправомірну вигоду від представника позивачів у цивільних справах, які перебували у нього на розгляді, за швидкий розгляд позовних заяв та ухвалення судових рішень про задоволення позовних вимог.
Судді загрожує покарання, як зазначили у відомстві, у вигляді позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
Нагадаємо, наприкінці серпня правоохоронці затримали на хабарі суддю Ленінського районного суду Полтави.