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САП направила до суду справу щодо судді з Полтави

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Спеціалізована антикорупційна прокуратура за матеріалами досудового слідства Національного антикорупційного бюро направила до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо одного із суддів Полтави, передає УНН з посиланням на повідомлення САП у Facebook.

За інформацією САП, досудовим розслідуванням НАБУ встановлено, що суддя одержував неправомірну вигоду від представника позивачів у цивільних справах, які перебували у нього на розгляді, за швидкий розгляд позовних заяв та ухвалення судових рішень про задоволення позовних вимог.

Судді загрожує покарання, як зазначили у відомстві, у вигляді позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, наприкінці серпня правоохоронці затримали на хабарі суддю Ленінського районного суду Полтави. 

Українські Національні Новини

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