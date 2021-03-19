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Санкции Зеленского по телеканалам: ВС в одном из исков отказался признавать нарушение прав

Санкции Зеленского по телеканалам: ВС в одном из исков отказался признавать нарушение прав

Киев  •  УНН

 • 15054 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Верховный суд отказался признавать указ Президента Украины Владимира Зеленского о применении санкций против телеканалов "ZIK", "NEWSONE" и "112", нарушающим права людей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВС.

Так, 19 марта 2021 года Кассационный суд в составе Верховного Суда завершил рассмотрение дела № 9901/26/21 по иску гражданина, который обжаловал Указ Президента Украины от 2 февраля 2021 года № 43/2021 “О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 года „О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)“, согласно которому применены санкции к ряду телеканалов.

Цитата

„При рассмотрении дела суд проверял, является ли потеря доступа к информационным программам, которые транслируют эти телеканалы, нарушением прав истца, гарантированных статьями 8, 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Заслушав в открытом судебном заседании объяснения сторон и исследовав материалы дела, суд принял решение, которым отказал в удовлетворении исковых требований гражданина“, — говорится в сообщении.

Верховный Суд напомнил, что сейчас на рассмотрении КАС ВС, кроме указанного заявления, находятся еще 10 исковых заявлений, которыми оспаривается Указ Президента Украины о введении санкций против этих трех телеканалов.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский 2 февраля ввел персональные санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Также санкции наложены на ряд предприятий медиахолдинга „Новости“, куда также входят телеканалы „ZIK“ и „NewsOne“, 112-канал.

Под санкции попали: „Новые коммуникации“ — ZIK, „НОВОСТИ 24 ЧАСА“ — „ПАРТНЕР ТВ“, „ЛИДЕР ТВ“, „ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ “112-ТВ„, “ТВ ВЫБОР„- 112 канал, “НОВЫЙ ФОРМАТ ТВ” - основатель Тарас Козак, “Ариадна ТВ” — владелец Тарас Козак.

3 февраля Зеленский сначала прокомментировал введенные им санкции против телеканалов “ZIK”, “NEWSONE” и “112”, заявив, что Украина “решительно поддерживает свободу слова”, а примененные ограничения — "трудное решение“.

А потом заявил, что для этого были ”конкретные основания", но почему-то не назвал их.

Украинские Национальные Новости

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