Санкції Зеленського щодо телеканалів: ВС в одному із позовів відмовився визнавати порушення прав
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Верховний суд відмовився визнавати указ Президента України Володимира Зеленського про застосування санкцій проти телеканалів “ZIK”, “NEWSONE” та “112”, таким, що порушує права людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ВС.
Так, 19 березня 2021 року Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду завершив розгляд справи № 9901/26/21 за позовом громадянина, який оскаржив Указ Президента України від 2 лютого 2021 року № 43/2021 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 лютого 2021 року “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”, відповідно до якого застосовано санкції до низки телеканалів.
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“Під час розгляду справи суд перевіряв, чи є втрата доступу до інформаційних програм, які транслюють ці телеканали, порушенням прав позивача, гарантованих статями 8, 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Заслухавши у відкритому судовому засіданні пояснення сторін та дослідивши матеріали справи, суд ухвалив рішення, яким відмовив у задоволенні позовних вимог громадянина”, — йдеться в повідомленні.
Верховний Суд нагадав, що наразі на розгляді КАС ВС, окрім зазначеної заяви, перебувають ще 10 позовних заяв, якими оскаржується Указ Президента України про введення санкцій проти цих трьох телеканалів.
Доповнення
Президент Володимир Зеленський 2 лютого запровадив персональні санкції проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака. Також санкції накладені на низку підприємств медіахолдингу “Новини”, куди також входять телеканали “ZIK” і “NewsOne”, 112-канал.
Під санкції потрапили: “Нові комунікації” — ZIK, “НОВИНИ 24 ГОДИНИ” — “ПАРТНЕР ТВ”, “ЛІДЕР ТВ”, “ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ “112-ТВ”, “ТВ ВИБІР” — 112 канал, “НОВИЙ ФОРМАТ ТВ” — засновник Тарас Козак, “АРІАДНА ТВ” — власник Тарас Козак.
3 лютого Зеленський спочатку прокоментував введені ним санкції проти телеканалів “ZIK”, “NEWSONE” та “112”, заявивши, що Україна “рішуче підтримує свободу слова”, а застосовані обмеження — “важке рішення”.
А потім заявив, що для цього були “конкретні підстави”, але чомусь не назвав їх.