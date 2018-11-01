Санкции России против украинцев: Розенблат говорит, что влияния не почувствует

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Народный депутат Украины, внефракционный Борислав Розенблат считает, что санкции российской Федерации в отношении украинцев, под которые он тоже попал, являются отражением его политической деятельности в отношении российского агрессора, и они никак на него не повлияют. Такое мнение политик высказал в комментарии УНН.