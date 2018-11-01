Санкции России против украинцев: Розенблат говорит, что влияния не почувствует
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Народный депутат Украины, внефракционный Борислав Розенблат считает, что санкции российской Федерации в отношении украинцев, под которые он тоже попал, являются отражением его политической деятельности в отношении российского агрессора, и они никак на него не повлияют. Такое мнение политик высказал в комментарии УНН.
"Я считаю, это моя политическая деятельность отражена в этих санкционных списках. Потому что, действительно, мои законопроекты, мои голосования свидетельствуют о моем отношении к агрессии России. Вот все", - сказал он.
Также Розенблат заверил, что не имеет экономических отношений с Россией.
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"Еще с 2005 года мы прекратили фактически сотрудничество с Российской Федерацией. Поэтому прежде всего для меня это политическая деятельность. Я думаю, это отличие моей политической деятельности", - отметил нардеп.
На уточнение УНН о том, повлияют ли такие санкции на него, Розенблат сказал: "Нет. Мне безразлично".
Напомним, Россия ввела экономические санкции в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний. Такое постановление от 1 ноября, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, опубликовано на сайте правительства РФ.
Как сообщал УНН, 22 октября российский президент Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в ответ на антироссийские санкции Украины.
Вскоре стало известно, что российские санкции коснутся сотен украинцев, среди них будет много известных людей.
Добавим, решение о санкциях появилось после того, как в мае СНБО ввела санкции против 756 юридических и 1748 физических лиц из-за причастности к российской агрессии против Украины, а также подготовки и проведения незаконного голосования в оккупированном Крыму в рамках выборов президента РФ.
Позже, в сентябре, СНБО Украины применило специальные санкции к ряду транспортных предприятий РФ.
В сентябре же в Кремле пообещали "построенный на принципе взаимности" ответ на санкции Украины.