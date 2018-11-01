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Санкції Росії проти українців: Розенблат каже, що впливу не відчує

Санкції Росії проти українців: Розенблат каже, що впливу не відчує

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. Народний депутат України, позафракційний Борислав Розенблат вважає, що санкції російської Федерації щодо українців, під які він теж потрапив, є відображенням його політичної діяльності у ставленні до російського агресора, і вони жодним чином на нього не вплинуть. Таку думку політик висловив у коментарі УНН.

"Я вважаю, це моя політична діяльність відображена у цих санкційних списках. Тому що, дійсно, мої законопроекти, мої голосування свідчать про моє ставлення до агресії Росії. От все", - сказав він.

Також Розенблат запевнив, що не має економічних відносин з Росією.

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"Ще з 2005 року ми припинили фактично співпрацю з Російською Федерацією. Тому перш за все для мене це є політична діяльність. Я думаю, це відзначення моєї політичної діяльності", - зазначив нардеп.

На уточнення УНН про те, чи вплинуть такі санкції на нього, Розенблат сказав: "Ні. Мені байдуже".

Нагадаємо, Росія ввела економічні санкції стосовно 322 українських громадян і 68 компаній. Таку постанову від 1 листопада, підписану прем'єр-міністром Дмитром Медведєвим, опубліковано на сайті уряду РФ. 

Як повідомляв УНН, 22 жовтня російський президент Володимир Путін підписав указ про спеціальні економічні заходи на антиросійські санкції України.

Згодом стало відомо, що російські санкції торкнуться сотень українців, серед них буде багато відомих людей.

Додамо, рішення про санкції з'явилося після того, як у травні РНБО ввела санкції проти 756 юридичних та 1748 фізичних осіб за причетність до російської агресії проти України, а також підготовку і проведення незаконного голосування в окупованому Криму у рамках виборів президента РФ.

Згодом, у вересні, РНБО України застосувала спеціальні санкції до низки транспортних підприємств РФ.

У вересні ж у Кремлі пообіцяли "побудовану на принципі взаємності" відповідь на санкції України.

Українські Національні Новини

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