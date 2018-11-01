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Санкции РФ никак не отразятся на деятельности агрохолдингов Украины – Аграрный совет

Санкции РФ никак не отразятся на деятельности агрохолдингов Украины – Аграрный совет

Киев  •  УНН

 • 14209 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Санкции правительства РФ никак не повлияют на деятельность украинских агрохолдингов, поскольку те уже давно ничего не поставляют в Россию. Об этом заявил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Михаил Соколов в комментарии УНН.

Ограничения могут коснуться только контрабандных поставок и тех агрохолдингов, которые имеют активы на территории РФ, пояснил он.

“Вроде бы у „Кернел“ есть такие активы, но насколько я читал в СМИ — они в совместной собственности с другими компаниями, поэтому опять же вряд ли что-то с ними произойдет.

Возможно, они лишаться права ими пользоваться или получать от них прибыль. Но в целом думаю, что критически это по ним не ударит”, — отметил Соколов.

В то же время он не нашел логику в действиях правительства РФ, которое ввело санкции против одного совладельца “Кернел” Андрея Веревского, но упустила из виду второго — нардепа Виталия Хомутынника.

“Наверное это потому что он, насколько мы все знаем, из команды Виктора Федоровича. Это как один из вариантов. Я разумных вариантов не вижу.

Но если Россия хотела таким образом оказать влияние на людей, которые в свою очередь имеют влияние в украинской политике — логично было бы Хомутынника ставить одним из первых, а не исключать вообще. Поэтому скорее всего там какие-то личные связи и моменты”, — допустил Соколов.

Напомним, под санкции РФ попали три крупнейших агрохолдинга Украины: “МХП”, “Нибулон” и “Кернел”, а также их собственники Юрий Косюк, Алексей Вадатурский и Андрей Веревский.

Среди санкционных лиц также много депутатов и бизнесменов — всего 322 человека.

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