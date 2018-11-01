Санкції РФ ніяк не позначаться на діяльності агрохолдингів України - Аграрна рада

Обмеження можуть торкнутися тільки контрабандних поставок і тих агрохолдингів, які мають активи на території РФ, пояснив він.

"Начебто у "Кернел" є такі активи, але наскільки я читав у ЗМІ - вони у спільній власності з іншими компаніями, тому, знову ж, навряд чи щось з ними станеться.

Можливо, вони позбавляться права ними користуватися або отримувати від них прибуток. Але в цілому думаю, що критично це по них не вдарить", - зазначив Соколов.

У той же час він не знайшов логіки в діях уряду РФ, яке ввело санкції проти одного співвласника "Кернел" Андрія Веревського, але випустила з уваги іншого - нардепа Віталія Хомутинніка.

"Напевно це тому, що він, наскільки ми всі знаємо, з команди Віктора Федоровича. Це як один з варіантів. Я розумних варіантів не бачу.

Але якщо Росія хотіла таким чином вплинути на людей, які в свою чергу мають вплив в українській політиці - логічно було б Хомутинніка ставити одним з перших, а не виключати взагалі. Тому, найімовірніше, там якісь особисті зв'язки і моменти", - припустив Соколов.

Нагадаємо, під санкції РФ потрапили три найбільших агрохолдинги України: "МХП", "Нібулон" і "Кернел", а також їхні власники Юрій Косюк, Олексій Вадатурський і Андрій Веревський.

Серед санкційних осіб також багато депутатів і бізнесменів - всього 322 людини.