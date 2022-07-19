Санкции против рф будут ослаблены? ЕС планирует разморозить средства российских банков для торговли продовольствием
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Европейский Союз ослабит санкции против москвы, позволив разморозить некоторые средства ведущих российских банков, которые могут потребоваться в мировой торговле продуктами питания и удобрениями. Об этом сообщает издание Reuters, информирует УНН.
Детали
Этот шаг был сделан на фоне критики африканских лидеров относительно негативного влияния санкций на торговлю, которые, возможно, усилили дефицит, главным образом вызванный вторжением россии в Украину и блокированием ею портов в Черном море.
Согласно измененному положению, страны Евросоюза смогут разморозить ранее заблокированные экономические ресурсы, принадлежащие ведущим российским кредиторам: ВТБ, Совкомбанку, Новикомбанку, банку "Открытие", ВЭБ, Промсвязьбанку и банку "Россия". Кроме того, в соответствии с новыми санкциями, которые будут приняты в среду, Сбербанк, крупнейший российский банк, также подлежит замораживанию его активов, за исключением ресурсов, необходимых для торговли продуктами питания.
В проекте документа говорится, что деньги могут быть высвобождены "после того, как будет установлено, что такие средства или экономические ресурсы необходимы для закупки, импорта или транспортировки сельскохозяйственной и пищевой продукции, включая пшеницу и удобрения".
По словам чиновника из ЕС, согласно пересмотренным санкциям ЕС также планирует облегчить экспорт продуктов питания из российских портов, которые трейдеры прекратили обслуживать после санкций ЕС, несмотря на меры, прямо исключающие экспорт продуктов питания.
Как отмечается, ЕС вместе с США и другими странами ввели санкции против россии, которая 24 февраля начала широкомасштабное вторжение на территорию Украины.
Дополнение
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что европейцы не должны уставать в своих усилиях по отражению вторжения россии в Украину.