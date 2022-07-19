Санкції проти рф будуть послаблені? ЄС планує розморозити кошти російських банків для торгівлі продовольством
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Європейський Союз послабить санкції проти москви, дозволивши розморозити деякі кошти провідних російських банків, які можуть знадобитися у світовій торгівлі продуктами харчування та добривами. Про це повідомляє видання Reuters, інформує УНН.
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Цей крок був зроблений на тлі критики з боку африканських лідерів щодо негативного впливу санкцій на торгівлю, які, можливо, посилили дефіцит, головним чином спричинений вторгненням росії в Україну та блокуванням нею портів у Чорному морі.
Згідно зі зміненим положенням, країни Євросоюзу зможуть розморозити раніше заблоковані економічні ресурси, що належать провідним російським кредиторам: ВТБ, Совкомбанку, Новікомбанку, банку "Открытие", ВЕБ, Промсвязьбанку і банку "Росія". Крім того, відповідно до нових санкцій, які будуть прийняті в середу, сбербанк, найбільший російський банк, також підлягає заморожуванню його активів, за винятком ресурсів, необхідних для торгівлі продуктами харчування.
У проекті документа йдеться, що гроші можуть бути вивільнені "після того, як буде встановлено, що такі кошти або економічні ресурси необхідні для закупівлі, імпорту або транспортування сільськогосподарської та харчової продукції, включаючи пшеницю і добрива".
За словами чиновника з ЄС, відповідно до переглянутих санкцій ЄС також планує полегшити експорт продуктів харчування з російських портів, які трейдери припинили обслуговувати після санкцій ЄС, незважаючи на заходи, що прямо виключають експорт продуктів харчування.
Як зазначається, ЄС разом з США та іншими країнами ввели санкції проти рф, яка 24 лютого почала широкомасштабне вторгнення на територію України.
Раніше
Голова зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель заявив, що європейці не повинні втомлюватися у своїх зусиллях щодо відображення вторгнення росії в Україну.