Санкции против "Северного потока-2" помогут сохранить нам транзит газа - Данилюк

“Если это строительство произойдет, Украина потеряет объемы газа, которые будут транспортироваться через Украину. В настоящее время этот вопрос могут помочь решить наши американские партнеры”, — сказал он, комментируя итоги встречи Зеленского с делегацией США 20 мая.

По его словам, санкции США по этому проекту “очень сильно бы поменяли переговорные позиции Украины и наших партнеров”. Данилюк сказал это в контексте изданного ранее указа президента РФ Владимира Путина об упрощенной схеме предоставления гражданства России жителям оккупированной РФ территории Донбасса. “Это очень волнующий шаг, который обеспокоил не только нас, но также наших партнеров по „нормандскому формату“ — международных гарантов. И на это (существует) устоявшийся мирный ответ — это ужесточение санкций”, — сказал советник Зеленского.

Напоминаем, газотранспортный консорциум поможет деполитизировать транспортировки газа через Украину. Об этом заявил советник Президента Украины Александр Данилюк.