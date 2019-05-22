Санкции против "Северного потока-2" помогут сохранить нам транзит газа - Данилюк

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 78240 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 91562 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 122667 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111524 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137704 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 144630 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130133 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130199 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Санкции против "Северного потока-2" помогут сохранить нам транзит газа - Данилюк

Санкции против "Северного потока-2" помогут сохранить нам транзит газа - Данилюк

Киев  •  УНН

 • 9527 просмотра

КИЕВ. 22 мая. УНН. Санкции со стороны США в отношении проекта строительства газопровода “Северный поток-2” помогли бы Украине сохранить транзит российского природного газа через свою территорию. Об этом заявил в среду в эфире одного из телеканалов советник президента Украины Александр Данилюк, информирует УНН.

“Если это строительство произойдет, Украина потеряет объемы газа, которые будут транспортироваться через Украину. В настоящее время этот вопрос могут помочь решить наши американские партнеры”, — сказал он, комментируя итоги встречи Зеленского с делегацией США 20 мая.

По его словам, санкции США по этому проекту “очень сильно бы поменяли переговорные позиции Украины и наших партнеров”. Данилюк сказал это в контексте изданного ранее указа президента РФ Владимира Путина об упрощенной схеме предоставления гражданства России жителям оккупированной РФ территории Донбасса. “Это очень волнующий шаг, который обеспокоил не только нас, но также наших партнеров по „нормандскому формату“ — международных гарантов. И на это (существует) устоявшийся мирный ответ — это ужесточение санкций”, — сказал советник Зеленского.

Напоминаем, газотранспортный консорциум поможет деполитизировать транспортировки газа через Украину. Об этом заявил советник Президента Украины Александр Данилюк.

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