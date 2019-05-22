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Санкції проти "Північного потоку-2" допоможуть зберегти нам транзит газу - Данилюк

Санкції проти "Північного потоку-2" допоможуть зберегти нам транзит газу - Данилюк

Київ • УНН

 • 9527 перегляди

КИЇВ. 22 травня. УНН. Санкції з боку США щодо проекту будівництва газопроводу “Північний потік-2” допомогли б Україні зберегти транзит російського природного газу через свою територію. Про це заявив в середу в ефірі одного з телеканалів радник президента України Олександр Данилюк, інформує УНН.

“Якщо це будівництво станеться, Україна втратить обсяги газу, які будуть транспортуватися через Україну. В даний час це питання можуть допомогти вирішити наші американські партнери”, — сказав він, коментуючи підсумки зустрічі Зеленського з делегацією США 20 травня.

За його словами, санкції США за цим проектом “дуже сильно б поміняли переговорні позиції України і наших партнерів”. Данилюк сказав це в контексті виданого раніше указу президента РФ Володимира Путіна про спрощеною схемою надання громадянства Росії жителям окупованої РФ території Донбасу. “Це дуже хвилюючий крок, який стурбував не тільки нас, але також наших партнерів по „нормандському формату“ — міжнародних гарантів. І на це (існує) усталена мирна відповідь — це посилення санкцій”, — сказав радник Зеленського.

Нагадуємо, газотранспортний консорціум допоможе деполітизувати транспортування газу через Україну. Про це заявив радник Президента України Олександр Данилюк.

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