Санкционное имущество будут продавать на онлайн-аукционах, изъятые средства пойдут на ликвидацию последствий войны - Минэкономики

Имущество, которое находится под санкциями Украины, будут продавать на онлайн-аукционах в системе Прозорро.Продажи, а вырученные средства будут идти на счета Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии, сообщили в министерстве экономики, пишет УНН.

Правительство утвердило Порядок управления санкционным имуществом. Отныне такие активы будут реализовывать через онлайн-аукционы в системе Прозорро.Продажи - сообщили в Минэкономики.

Детали

Организатором электронных торгов по продаже санкционного имущества в системе Прозорро.Продажи будет Фонд государственного имущества, а деньги от его продажи и аренды будут идти на счета Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Участники аукционов смогут принимать в них участие, зарегистрировавшись через одну из аккредитованных в системе Прозорро.Продажи площадок. Вся информация об онлайн-аукционах по продаже санкционных активов будет доступна на официальном сайте prozorro.sale.

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Напомним

Офис цифровой трансформации Фонда госимущества запустил сайт, который содержит перечень всех арестованных активов россиян и коллаборационистов, которые переданы в управление Фонда.