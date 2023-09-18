Фонд держмайна запустив сайт із переліком санкційних активів

Деталі

Зазначається, що в реєстрі вже розміщені 136 санкційних активів, серед них майно Михайла Шелкова, Володимира Євтушенкова, Аркадія Ротенберга, Володимира Сальдо, Сергія Цекова, президента-втікача Віктора Януковича та ін.

Надалі арештоване майно буде виставлено на приватизацію або оренду через систему Prozorro.Продажі, де кожен охочий у режимі реального часу зможе стежити за перебігом аукціону.

Сайт доступний за адресою — sanlist.spfu.gov.ua.

Мета нової вебплатформи — інформування української громадськості та іноземних партнерів про стан справ з усіма конфіскованими активами, які перебувають в управлінні Фонду.

Цитата

«Важливо, щоб кожен у кілька кліків міг дізнатися все про арештоване майно колаборантів або російських олігархів, яке надалі може принести прибуток державі», — йдеться у повідомленні.

Доповнення

Уже найближчим часом Фонд держмайна очікує на передачу ще близько 500 об’єктів російських олігархів і українських колаборантів.

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