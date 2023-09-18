Фонд госимущества запустил сайт с перечнем санкционных активов
Киев • УНН
КИЕВ.19 сентября. УНН. Офис цифровой трансформации Фонда госимущества запустил сайт, который содержит перечень всех арестованных активов россиян и коллаборационистов, которые переданы в управление Фонда. Об этом сообщили в пресс-службе ФГИУ, передает УНН.
Детали
Отмечается, что в реестре уже размещены 136 санкционных активов, среди них имущество Михаила Шелкова, Владимира Евтушенкова, Аркадия Ротенберга, Владимира Сальдо, Сергея Цекова, беглого президента Виктора Януковича и др.
В дальнейшем арестованное имущество будет выставлено на приватизацию или аренду через систему Prozorro.Продажи, где каждый желающий в режиме реального времени сможет следить за ходом аукциона.
Сайт доступен по адресу — sanlist.spfu.gov.ua.
Цель новой веб-платформы — информирование украинской общественности и иностранных партнеров о состоянии дел со всеми конфискованными активами, которые находятся в управлении Фонда.
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«Важно, чтобы каждый в несколько кликов мог узнать все об арестованном имуществе коллаборационистов или российских олигархов, которое в дальнейшем может принести прибыль государству», — говорится в сообщении.
Дополнение
Уже в ближайшее время Фонд госимущества ожидает передачу еще около 500 объектов российских олигархов и украинских коллаборационистов.
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