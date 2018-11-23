Samsung извинилась перед сотрудниками, которые получили онкозаболевания на производстве
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Samsung Electronics Co. принесли официальные извинения всем жертвам онкологических заболеваний, возникновение которых связано с работой с вредными химикатами на производстве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на южнокорейское информационное агентство Yonhap.
“Наши любимые коллеги и их семьи страдали в течение длительного времени, но компания Samsung Electronics не заботилась об этом раньше. Нам не хватало внимания к таким больным, но мы оперативно решили эту проблему... Samsung Electronics тоже не контролировало целиком и полностью потенциальные риски для здоровья на своей линии производства чипов и жидкокристаллических дисплеев. Сегодня мы хотели бы принести искренние извинения работникам, пострадавшим от этих заболеваний, а также их семьям”, — сказал президент компании Ким Ки Нам.
О проблеме, которая встала перед южнокорейским техническим гигантом, стало известно когда Хванг Юйми, который работал на линии производства чипов Samsung, умер от лейкемии в 2007 году.
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Пострадавшие от производства компании утверждают, что Samsung должны предоставить компенсацию, извиниться и принять решение по предотвращению дальнейшего вредного влияния производства на здоровье сотрудников.
Напомним, правозащитная организация Amnesty International утверждает, что многие технологические компании, включая Apple, Samsung и Sony, оказались не в состоянии провести простейшие проверки, чтобы убедиться, что минералы, используемые в их продуктах, не добываются детьми.
Как ранее сообщал УНН, американская технологическая корпорация Apple начала расследование об одном из своих поставщиков после жалобы на то, что он нелегально нанимает на работу старшеклассников в Китае для изготовления смарт-часов Apple Watch.