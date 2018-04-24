Samsung запропонували розпочати в Україні спільне виробництво
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Міністерство економічного розвитку і торгівлі запропонувало Samsung Electronics заснувати в Україні спільне виробництво своєї продукції. Про це написав на своїй сторінці у Facebook перший віце-прем’єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, передає УНН.
"Відвідав офіс Samsung Electronics у Сеулі та зустрівся з керівництвом компанії. Говорили про цифрові технології та інновації. Запропонував Samsung заснувати в Україні спільне виробництво своєї продукції. Тим більше у нас є низка підприємств, які вміють збирати побутову техніку, електроніку тощо", - сказав він.
За його словами, створення таких підприємств в Україні вигідно розпочати в нашій державі, оскільки уряд працює у напрямку цифровізації економіки та суспільства, що вимагає значної кількості гаджетів для шкіл, лікарень, об'єктів соціальної інфраструктури та інше.
Нагадаємо, торік кілька ключових управлінців Samsung подали у відставку після того, як прокуратура висунула їм обвинувачення щодо корупції.