Samsung предложили начать в Украине совместное производство

"Посетил офис Samsung Electronics в Сеуле и встретился с руководством компании. Говорили о цифровых технологиях и инновациях. Предложил Samsung основать в Украине совместное производство своей продукции. Тем более у нас есть ряд предприятий, которые умеют собирать бытовую технику, электронику и т.д.", - сказал он.

По его словам, создание таких предприятий в Украине выгодно начать в нашей стране, поскольку правительство работает в направлении цифровизации экономики и общества, что требует значительного количества гаджетов для школ, больниц, объектов социальной инфраструктуры и прочее.

Напомним, в прошлом году несколько ключевых управленцев Samsung подали в отставку после того, как прокуратура выдвинула им обвинения о коррупции.