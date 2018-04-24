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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Samsung предложили начать в Украине совместное производство

Киев • УНН

 • 15842 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Министерство экономического развития и торговли предложило Samsung Electronics учредить в Украине совместное производство своей продукции. Об этом написал на своей странице в Facebook первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив, передает УНН.

Samsung предложили начать в Украине совместное производство

"Посетил офис Samsung Electronics в Сеуле и встретился с руководством компании. Говорили о цифровых технологиях и инновациях. Предложил Samsung основать в Украине совместное производство своей продукции. Тем более у нас есть ряд предприятий, которые умеют собирать бытовую технику, электронику и т.д.", - сказал он.

По его словам, создание таких предприятий в Украине выгодно начать в нашей стране, поскольку правительство работает в направлении цифровизации экономики и общества, что требует значительного количества гаджетов для школ, больниц, объектов социальной инфраструктуры и прочее.

Напомним, в прошлом году несколько ключевых управленцев Samsung подали в отставку после того, как прокуратура выдвинула им обвинения о коррупции.

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