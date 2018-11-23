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Samsung вибачилась перед співробітниками, які отримали онкозахворювання на виробництві

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Samsung Electronics Co. принесли офіційні вибачення усім жертвам онкологічних захворювань, виникнення яких пов’язане із роботою зі шкідливими хімікатами на виробничому заводі. Про це повідомляє УНН із посиланням на південнокорейське інформаційне агентство Yonhap.

“Наші улюблені колеги та сім’ї страждали протягом тривалого часу, але компанія Samsung Electronics не піклувалась про це раніше. Нам бракувало уваги до таких хворих, але ми оперативно вирішили цю проблему... Samsung Electronics також не контролювало цілком і повністю потенційні ризики для здоров’я на нашій лінії виробництва чіпів і рідкокристалічних дисплеїв. Сьогодні ми хотіли б принести щирі вибачення працівникам, які постраждали від цих захворювань, а також їх сім’ям”, — сказав президент компанії Кім Кі Нам.

Про проблему, яка встала перед південнокорейським технічним гігантом, стало відомо коли Хванг Юймі, який працював на лінії виробництва чіпів Samsung, помер від лейкемії у 2007 році.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Samsung запропонували розпочати в Україні спільне виробництво

Постраждалі від виробництва компанії стверджують, що Samsung повинні надати компенсацію, вибачитися та прийняти рішення щодо запобігання подальшого шкідливого впливу виробництва на здоров’я співробітників.

Нагадаємо, правозахисна організація Amnesty International стверджує, що багато технологічних компаній, включаючи Apple, Samsung і Sony, виявилися не в змозі провести найпростіші перевірки, щоб переконатися, що мінерали, які використовують в їх продуктах, не видобуваються дітьми.

Як раніше повідомляв УНН, американська технологічна корпорація Apple почала розслідування щодо одного зі своїх постачальників після скарги на те, що він нелегально наймає на роботу старшокласників у Китаї для виготовлення смарт-годинників Apple Watch.

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