"Самопомощь" поддержит представление ГПУ о снятии депутатской неприкосновенности и арест нардепа Бакулина - депутат Зубач
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Во время голосования в Верховной Раде фракция “Самопомощь” поддержит представление Генпрокуратуры о снятии депутатской неприкосновенности, задержание и арест народного депутата от “Оппозиционного блока” Евгения Бакулина. Об этом в эфире “5 канала” сообщил народный депутат от “Самопомощи” Любомир Зубач, информирует УНН.
“Мы приняли решение, что мы голосуем за все представления о снятии депутатской неприкосновенности. Мы в принципе против этого архаичного института — депутатской неприкосновенности ... Мы просто должны дать разрешение правоохранительным органам разобраться и в процессуальном порядке принять соответствующие решения”, — заявил Зубач.
Как сообщал УНН, фракция “Блок Петра Порошенко” будет голосовать за снятие депутатской неприкосновенности, задержание и арест народного депутата от “Оппозиционного блока” Евгения Бакулина.