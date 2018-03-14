"Самопоміч" підтримає подання ГПУ щодо зняття депутатської недоторканності та арешт нардепа Бакуліна - депутат Зубач
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Під час голосування у Верховній Раді фракція “Самопоміч” підтримає подання Генпрокуратури щодо зняття депутатської недоторканності, затримання та арешт народного депутата від “Опозиційного блоку” Євгена Бакуліна. Про таке в ефірі “5 каналу” повідомив народний депутат від “Самопомочі” Любомир Зубач, інформує УНН.
“Ми прийняли рішення, що ми голосуємо за всі подання про зняття депутатської недоторканості. Ми в принципі проти цього архаїчного інституту — депутатської недоторканості ... Ми просто маємо дати дозвіл правоохоронним органам розібратися і в процесуальному порядку прийняти відповідні рішення”, — заявив Зубач.
Як повідомляв УНН, фракція “Блок Петра Порошенка” буде голосувати за зняття депутатської недоторканності, затримання та арешт народного депутата від “Опозиційного блоку” Євгена Бакуліна.