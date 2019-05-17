"Самопомощь" не будет входить в новую коалицию - Сыроед

"Самопомощь" выразила свое отношение к коалиции еще в 2016 году. И по мнению Оксаны Сыпоед, эти люди лучше не стали, наоборот, показали много своей неспособности. "Самопомощь" не видит возможности вступать с этими людьми в коалицию", - говорится в сообщении.



Сыроед также заявила, что выход "Народного Фронта" из коалиции, является лишь попыткой остаться у власти.



Напомним, что сегодня, 17 мая, "Народный Фронт" заявил о выходе из коалиции.



После чего председатель Верховной Рады Андрей Парубий объявил о прекращении существования коалиции.



Председатель фракции радикалов Олег Ляшко заявил, что готов на формирование новой коалиции, если будут поддержаны его условия.