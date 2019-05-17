"Самопомощь" не будет входить в новую коалицию - Сыроед
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроед заявила, что фракция "Самопомощь" не видит возможности вступления в новую коалицию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт "Самопомощи".
"Самопомощь" выразила свое отношение к коалиции еще в 2016 году. И по мнению Оксаны Сыпоед, эти люди лучше не стали, наоборот, показали много своей неспособности. "Самопомощь" не видит возможности вступать с этими людьми в коалицию", - говорится в сообщении.
Сыроед также заявила, что выход "Народного Фронта" из коалиции, является лишь попыткой остаться у власти.
Напомним, что сегодня, 17 мая, "Народный Фронт" заявил о выходе из коалиции.
После чего председатель Верховной Рады Андрей Парубий объявил о прекращении существования коалиции.
Председатель фракции радикалов Олег Ляшко заявил, что готов на формирование новой коалиции, если будут поддержаны его условия.