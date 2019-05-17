"Самопомощь" не будет входить в новую коалицию - Сыроед

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 45372 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 68624 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 85170 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 97712 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 123524 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111781 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137881 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144665 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130149 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130204 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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"Самопомощь" не будет входить в новую коалицию - Сыроед

"Самопомощь" не будет входить в новую коалицию - Сыроед

Киев  •  УНН

 • 9451 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. Вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроед заявила, что фракция "Самопомощь" не видит возможности вступления в новую коалицию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт "Самопомощи".

"Самопомощь" выразила свое отношение к коалиции еще в 2016 году. И по мнению Оксаны Сыпоед, эти люди лучше не стали, наоборот, показали много своей неспособности. "Самопомощь" не видит возможности вступать с этими людьми в коалицию", - говорится в сообщении.

Сыроед также заявила, что выход "Народного Фронта" из коалиции, является лишь попыткой остаться у власти.

Напомним, что сегодня, 17 мая, "Народный Фронт" заявил о выходе из коалиции.

После чего председатель Верховной Рады Андрей Парубий объявил о прекращении существования коалиции.

Председатель фракции радикалов Олег Ляшко заявил, что готов на формирование новой коалиции, если будут поддержаны его условия.

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