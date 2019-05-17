"Самопоміч" не буде входити до нової коаліції - Сироїд
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Віце-спікер Верховної Ради Оксана Сироїд заявила, що фракція "Самопоміч" не бачить можливості вступу в нову коаліцію. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт "Самопомочі".
"Самопоміч" висловила своє ставлення до коаліції ще у 2016 році. І на переконання Оксани Сироїд, ці люди кращими не стали, навпаки, показали багато своїх нездатностей. "Самопоміч" не бачить можливості вступати з цими людьми в коаліцію", - говориться в повідомленні.
Сироїд також заявила, що вихід "Народного Фронту" з коаліції, є лише спробою лишитись при владі.
Нагадаємо, що сьогодні, 17 травня, "Народний Фронт" заявив про вихід з коаліції.
Після чого голова Верховної Ради Андрій Парубій оголосив про припинення існування коаліції.
Голова фракції радикалів Олег Ляшко заявив, що готовий на формуванні нової коаліції, якщо будуть підтримані його умови.